Парижские полицейские прокатились по затопленным улицам под песню из «Титаника»

Парижские полицейские проехали по затопленным улицам под песню из Титаника

Парижские полицейские проехали по затопленным из-за урагана улицам под песню из «Титаника», пишет Le Parisien.

После мощного шторма, обрушившегося на столицу Франции, полиция Парижа прибегла к необычному способу развлечения и успокоения граждан — прямо на улицах, затопленных дождевой водой, из патрульного автомобиля прозвучала песня My Heart Will Go On из фильма «Титаник».

Кадры вызвали бурю эмоций в интернете: одни пользователи отметили чувство юмора у полицейских, другие — восхитились их способностью сохранять спокойствие и находить общий язык с жителями даже в экстремальной ситуации.

«Мы хотели немного разрядить атмосферу и добавить светлые эмоции», — заявил представитель парижской полиции.

Власти добавили, что оперативные службы работали всю ночь, чтобы обеспечить безопасность горожан, провести эвакуацию и организовать помощь пострадавшим.

Ранее во Франции неизвестные укололи шприцами 145 посетителей музыкального фестиваля.