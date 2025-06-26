В США на пляже спасательницу пронзило слетевшим от ветра зонтом

В США на пляже спасательницу пронзило слетевшим от ветра зонтиком, пишет ABC News.

По данным полиции, женщина пыталась удержать пляжный зонт, чтобы он не упал, когда его оторвало от конструкции. В результате кол зонта прошел через переднюю часть левого плеча и вышел из задней части руки.

Когда спасатели прибыли на место происшествия, они обнаружили женщину лежащей на земле рядом с вышкой. Ее коллеги-спасатели уже оказывали ей первую помощь, стабилизировав состояние пострадавшей перед госпитализацией.

Сама женщина все время оставалась в сознании и реагировала на происходящее. Вскоре она была доставлена в больницу, где ей оказали всю необходимую помощь. На данный момент проводится расследование обстоятельств произошедшего.

Ранее сообщалось, что жители Сингапура ходят с зонтами и переезжают из-за аномального нашествия цикад .