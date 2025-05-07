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Жители Сингапура ходят с зонтами и переезжают из-за аномального нашествия цикад

Zaobao: в Сингапуре местные жители жалуются на нашествие цикад
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Zeng Meiling

Жители одного из кварталов Сингапура ходят с зонтиками и съезжают в другие районы из-за аномального нашествия цикад, пишет Zaobao.

В квартале 321 по улице Тампайнс-стрит с марта по июнь наблюдается массовое скопление цикад. Как сообщают СМИ, насекомые активно слетаются к освещенным коридорам жилых домов, создавая сильный шум и доставляя неудобства местным жителям.

Местная жительница по фамилии Чэнь рассказала, что цикады часто проникают в квартиры через открытые окна и двери. По ее словам, некоторые люди были вынуждены временно переехать из-за этой проблемы. Другой житель Питер, переехавший сюда в 2020 году, также столкнулся с нашествием насекомых. Ему приходилось сопровождать дочь до школьного автобуса с зонтиком, защищая ее от роя. В их семье был даже курьезный случай, когда цикаду обнаружили внутри холодильника.

Другие жители жалуются, что насекомые залетают в лифты и садятся на людей, что особенно пугает детей. Однако городской совет не может принять радикальных мер: цикады не относятся к вредителям, и применение инсектицидов против них запрещено.

Ранее в Германии нашли древнейшую ископаемую цикаду.

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