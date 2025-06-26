В России стартовали отборочные этапы «Семейной зарницы»

В регионах России начались отборочные этапы для участия в проекте «Семейная зарница», сообщает пресс-служба фонда «Защитники Отечества».

Организаторами выступают фонд «Защитники Отечества», «Движение первых», «Юнармия» и центр «Воин».

Как рассказала замминистра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева, проект охватит семьи из всех регионов страны. Он направлен на патриотическое воспитание, укрепление традиционных ценностей и передачу знаний от старшего поколения младшему.

«Участникам нужно будет продемонстрировать не только физическую подготовку, но и кругозор, смекалку, творческие навыки. Важно, что наставниками команд станут ветераны специальной военной операции, которые, как никто другой, понимают ценность взаимовыручки, поддержки, командной работы. Уверена, что такой формат известной игры окажется очень популярным и востребованным», — сказала она.

От каждого региона будет отобрана одна семейная команда, состоящая из родителей и детей в возрасте от 12 до 16 лет.

Председатель правления «Движения первых» Артур Орлов подчеркнул значимость новых форматов патриотической работы.

«В этом году мы отмечаем 80-летие Великой Победы и Год защитника Отечества, объявленный президентом России Владимиром Путиным. В этой связи особую значимость приобрела реализация патриотических и военно-патриотических проектов, среди которых «Зарница 2.0» и «Хранители истории». Любовь к Родине начинается с семьи – именно здесь формируются базовые ценности человека», — отметил он.

В июле пройдет заочный этап конкурса. Участникам предстоит записать творческие видеовизитки и продемонстрировать знания основ государственности и военной истории России. По результатам отберут 24 команды для участия в финале.

Финальный этап состоится в сентябре 2025 года. Команды выполнят испытания, включая состязание «Путь защитника», военно-тактическую игру и творческий конкурс. Подготовку будут проводить ветераны СВО, отобранные фондом «Защитники Отечества».