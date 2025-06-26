Ювелир заявил, что древнего таракана в янтаре из Калининграда «не с чем сравнивать»

Ювелир Стемповски заявил, что у древнего таракана в янтаре из Калининграда нет цены

В Калининграде обнаружили отлично сохранившегося таракана в янтаре, возраст которого составляет более 40 миллионов лет. Это уникальный товар, его стоимость можно будет определить только на аукционе, заявил «Газете.Ru» ювелир Александр Стемповски.

«Только аукцион может [определить стоимость] таких камней. Особенно янтаря с какими-то организмами внутри. Попадаются даже мелкие какие-то беспозвоночные — они настолько редкие, что сказать цену практически невозможно, не с чем сравнивать. Любую цену, если вам специалист скажет, он ориентируется на предыдущие торги, только так», — сказал ювелир.

Стемповски подчеркнул, что в данном случае лот не с чем сравнивать, поэтому цену определить нельзя. Все также зависит от того, где будут выставлять таракана и есть ли желание его быстро продать.

«Скорее всего, такие вещи покупают музеи. Это очень, очень уникальный товар», — сказал он.

Ранее редкого лабубу продали на аукционе за рекордные почти 12 млн рублей.