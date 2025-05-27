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В МИД РФ высказались о ситуации с террористами в Сирии

Захарова: РФ ждет от Сирии шагов по борьбе с иностранными террористами
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Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Россия ждет от правительства Сирии энергичных шагов по борьбе с иностранными террористами. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.

«Надеемся, что новое сирийское руководство предпримет энергичные шаги для пресечения деятельности, а также для окончательного решения проблемы иностранных террористов, боевиков, которые представляют угрозу не только для самой Сирии, региона, а и для всего мира», — сказала дипломат.

Захарова добавила, что Россия поддерживает сотрудничество со странами Ближнего Востока по широкому кругу вопросов.

В конце апреля глава МИД в переходном правительстве Сирии Асаад аш-Шибани заявил, что новые власти в Сирии стремятся к сбалансированным отношениям с Россией, основанным на взаимном уважении. Министр добавил, что Дамаск рассчитывает «извлечь выгоду из политического, экономического влияния Москвы».

Ранее Лавров заявил, что главу МИД Сирии пригласили посетить Россию.

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