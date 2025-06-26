Женщина рассказала, что кормит 32-летнего мужа грудью

Женщина из США рассказала, что кормит своего мужа грудным молоком, пишет Daily Mail.

Рэйчел Бейли из Флориды кормила грудью мужа Александра на протяжении нескольких лет, начав это еще в 2016 году, когда у нее наблюдалась гиперлактация во время грудного вскармливания детей. По ее словам, это помогло облегчить дискомфорт, а со временем превратилось в особую форму эмоциональной связи между супругами.

После того как ее младший ребенок, которому сейчас два года, перестал получать грудное молоко, лактация у Рэйчел естественным образом начала снижаться. Однако пара приняла решение вернуть прежнюю близость и начала экспериментировать с методами восстановления лактации без новой беременности.

Рэйчел рассказала, что прибегает к ручной стимуляции груди, регулярному сцеживанию, употреблению травяных чаев, а также уделяет внимание релаксации и психологическому настрою. По ее словам, эти методы могут способствовать повторному запуску выработки молока.

Она подчеркнула, что их практика не имеет сексуального подтекста, а скорее направлена на установление более глубокого уровня доверия и единения между партнерами. Александр также отметил, что для него этот процесс имеет духовный аспект.

Ранее эксперт объяснила, до какого возраста детей можно кормить грудным молоком.