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Женщина рассказала, что кормит 32-летнего мужа грудью

Daily Mail: американка кормит мужа грудным молоком
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Женщина из США рассказала, что кормит своего мужа грудным молоком, пишет Daily Mail.

Рэйчел Бейли из Флориды кормила грудью мужа Александра на протяжении нескольких лет, начав это еще в 2016 году, когда у нее наблюдалась гиперлактация во время грудного вскармливания детей. По ее словам, это помогло облегчить дискомфорт, а со временем превратилось в особую форму эмоциональной связи между супругами.

После того как ее младший ребенок, которому сейчас два года, перестал получать грудное молоко, лактация у Рэйчел естественным образом начала снижаться. Однако пара приняла решение вернуть прежнюю близость и начала экспериментировать с методами восстановления лактации без новой беременности.

Рэйчел рассказала, что прибегает к ручной стимуляции груди, регулярному сцеживанию, употреблению травяных чаев, а также уделяет внимание релаксации и психологическому настрою. По ее словам, эти методы могут способствовать повторному запуску выработки молока.

Она подчеркнула, что их практика не имеет сексуального подтекста, а скорее направлена на установление более глубокого уровня доверия и единения между партнерами. Александр также отметил, что для него этот процесс имеет духовный аспект.

Ранее эксперт объяснила, до какого возраста детей можно кормить грудным молоком.

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