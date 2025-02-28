Эксперт объяснила, до какого возраста детей можно кормить грудным молоком

Специалисты не рекомендуют кормить ребенка грудью слишком долго. Хотя в среднем на планете этот срок превышает четыре года, на него ориентироваться нельзя – он учитывает народы Африки, которые кормят грудью долго просто ради выживания, объяснила 360.ru член Ассоциации консультантов по естественному вскармливанию (AKEV) Анна Заговорина.

Если женщина кормит ребенка грудью слишком долго, а встречаются матери, которые делают это чуть ли не до семи лет, то нужно уже задаваться вопросом, почему она не может выражать свою любовь по-другому. В этом случае надо разбираться в детско-родительских отношениях, считает специалист.

«У матери должны быть другие способы, чтобы утешить ребенка и позволить ему ощутить материнскую любовь», — подчеркнула Заговорина.

Она также напомнила, что сегодня к этому вопросу подходят по-разному.

«Европейская культура не предполагает, что мы будем кормить так долго. А, например, в странах Африки кормят, потому что им надо как-то выжить», — отметила эксперт.

ВОЗ рекомендует исключительно грудное вскармливание в первые полгода жизни малыша, а затем советует вводить прикорм. Такой подход можно продолжать до двух лет, если это комфортно и матери, и ребенку. Специалисты подчеркивают, что после года грудное молоко уже не может обеспечить потребности детей в питательных веществах.

До этого первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая заявила, что в России обсуждается возможность организации банков грудного молока в рамках федеральной программы поддержки грудного вскармливания. Она назвала грудное молоко такой же важной биологической жидкостью, как кровь и отметила, что депутаты предложат приравнять доноров грудного молока к донорам крови.

Ранее врач объяснила, что лучше для ребенка — грудное молоко или смеси.