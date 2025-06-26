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Женатый москвич выдавал себя за онкобольного ради отношений с девушками

Shot: в Москве мужчина притворялся онкобольным, чтобы встречаться с девушками
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Arthur Bargan/Shutterstock/FOTODOM

В Москве мужчина говорил, что он онкобольной, чтобы завести отношения с девушками. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Мужчина по имени Никита познакомился с одной из пострадавших, Ксенией, в 2023 году, и, спустя непродолжительное время общения, признался, что болен раком. Позже они стали парой.

Затем мужчина заявил, что якобы улетает в Берлин на срочное лечение. Возлюбленные продолжали общение на расстоянии: они смотрели вместе кино и делали другие романтические вещи.

Позже Никита рассказал, что у него остановилось сердце на 40 секунд. После этого он придумал пересадку костного мозга, потерю брата и бабушки. Вернувшись в Россию, мужчина прошел обследование, и у него якобы снова выявили рак, из-за которого ему осталось жить год.

«В этот момент Ксения из-за переживаний на нервной почве садится на антидепрессанты и транквилизаторы и даже страдает от заболеваний на фоне стресса из-за судьбы «возлюбленного», – сообщается в публикации.

Позже выяснилось, что заявленного диагноза у Никиты нет. Мужчина в браке с другой женщиной, у него есть ребенок. Помимо Ксении, подобные «отношения» у него были с несколькими девушками.

Ранее в Чувашии женщина доверилась мужчине с сайта знакомств и лишилась крупной суммы.

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