В заповеднике в Иркутской области произошел пожар

В Байкало-Ленском заповеднике в Иркутской области произошел пожар

В Байкало-Ленском заповеднике Иркутской области из-за сухой грозы и сильного ветра начался верховой пожар. Об этом сообщает Telegram-канал заповедника.

«Стихия охватила более 90 гектаров леса в труднодоступной местности», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сильный ветер на некоторых участках превратил пожар в верховой. Предварительная причина огня — сухая гроза. Тушением огня заняты профессиональные пожарные из Авиалесоохраны.

В конце мая сообщалось, что МЧС России планирует использовать спутники для поиска виновников возникновения лесных пожаров. Отмечается, что спасатели уже эффективно используют космический мониторинг для заблаговременной оценки ситуации с лесными пожарами. Более 90% термических точек, выявленных из космоса, подтверждаются, и более 60% из них являются источниками лесных пожаров.

Ранее в Липецкой области вспыхнул лес на территории заповедника.