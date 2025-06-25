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В Ленобласти трехмесячный младенец проломил голову, упав с кровати

В Ленобласти младенец попал в реанимацию, упав с кровати
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Shutterstock

В Ломоносовском районе Ленинградской области устанавливаются обстоятельства травмирования младенца, девочка упала с кровати и проломила голову. Об этом сообщается в Telegram-канале «Конкретно.ру».

Инцидент произошел в поселке Новогорелово, из квартиры по улице Современников госпитализирована трехмесячная девочка. У младенца диагностированы перелом теменной кости, ушиб головного мозга и черепно-мозговая травма.

Известно, что девочка недоношенная, она находится в отделении реанимации в тяжелом состоянии. По предварительной информации, ребенок мог упасть с кровати. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого в Приморском районе Петербурга устанавливаются обстоятельства травмирования годовалого ребенка, который обварился кипящим маслом. Инцидент произошел в квартире на Комендантском проспекте, годовалая девочка случайно опрокинула на себя сковородку с кипящим маслом. Ребенок получил ожоги лица и груди первой и второй степени. Пострадавшая госпитализирована, она находится в состоянии средней степени тяжести.

Ранее в Дагестане девочка упала в кастрюлю с кипящим бульоном и не выжила.

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