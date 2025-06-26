На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Девочка, которой давали несколько дней жизни, погибла через 9 лет из-за упавшего дерева

People: в США 9-летняя девочка погибла из-за упавшего дерева
close
GoFundMe

В США девочка, которой при рождении давали «несколько дней жизни», погибла спустя девять лет из-за упавшего дерева, пишет People.

Как пишут СМИ, во время сильной грозы в Висконсине на девятилетнюю Роуз Элизабет Хендрикс упала крупная ветка дерева. Она получила тяжелые травмы и была доставлена в больницу Святого Винсента, но спасти ей жизнь не удалось.

Соседи рассказали, что попытались самостоятельно освободить девочку из-под дерева, но безуспешно. Начальник пожарной службы Майк Ванден Эйвонд сообщил, что прибытие спасателей заняло менее 10 минут.

Мать девочки, Джейми Денамур, рассказала, что они с детьми вернулись домой из магазина из-за начавшейся грозы, когда произошел несчастный случай. Сын находился рядом в момент падения дерева, но остался невредимым.

«Нам так тяжело, и ее брат пока не знает, как с этим справиться», — говорит женщина.

Денамур также поделилась, что ее дочь была недоношенной и родилась с серьезными проблемами со здоровьем, включая коллапс легких. Врачи предупреждали, что она может не выжить, давая ей несколько дней. Однако Роуз доказала обратное, став «чудо-ребенком» и прожив девять лет.

Ранее девушка впала в кому из-за упавшего на нее дерева.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами