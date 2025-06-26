Девочка, которой давали несколько дней жизни, погибла через 9 лет из-за упавшего дерева

В США девочка, которой при рождении давали «несколько дней жизни», погибла спустя девять лет из-за упавшего дерева, пишет People.

Как пишут СМИ, во время сильной грозы в Висконсине на девятилетнюю Роуз Элизабет Хендрикс упала крупная ветка дерева. Она получила тяжелые травмы и была доставлена в больницу Святого Винсента, но спасти ей жизнь не удалось.

Соседи рассказали, что попытались самостоятельно освободить девочку из-под дерева, но безуспешно. Начальник пожарной службы Майк Ванден Эйвонд сообщил, что прибытие спасателей заняло менее 10 минут.

Мать девочки, Джейми Денамур, рассказала, что они с детьми вернулись домой из магазина из-за начавшейся грозы, когда произошел несчастный случай. Сын находился рядом в момент падения дерева, но остался невредимым.

«Нам так тяжело, и ее брат пока не знает, как с этим справиться», — говорит женщина.

Денамур также поделилась, что ее дочь была недоношенной и родилась с серьезными проблемами со здоровьем, включая коллапс легких. Врачи предупреждали, что она может не выжить, давая ей несколько дней. Однако Роуз доказала обратное, став «чудо-ребенком» и прожив девять лет.

Ранее девушка впала в кому из-за упавшего на нее дерева.