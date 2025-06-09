В Калининграде девушка впала в кому после падения дерева

В Калининграде дерево рухнуло на 21-летнюю девушку, она находится в коме, сообщает «Клопс».

Несчастный случай произошел днем 9 июня у отеля Mercure в Озерном проезде. Пострадавшая шла по тротуару, когда на нее рухнул старый каштан. Это случилось на глазах у группы детей, находившихся на другой стороне улицы. По словам свидетельницы происшествия, «они только что прошли то место, где их могло задеть ветками».

Тем временем на помощь девушке, которую придавило дерево, бросились несколько мужчин. Им удалось расчистить путь для медиков, которые занесли раненую в машину. Она упала лицом вниз и получила ряд серьезных травм, среди которых открытая черепно-мозговая травма, подозрение на ушиб головного мозга, множественные раны лица и головы, перелом бедра и травматический шок. Сейчас она находится в тяжелом состоянии.

«Пострадавшая была без сознания, лицо в крови. Скорая еще некоторое время стояла там, видимо, оказывали первую помощь. Потом они умчались. Водитель такси подходил к ним близко, сказал, что там все не очень», — говорит калининградец, проезжавший мимо в такси.

Ранее мальчик облокотился на дерево в российском городе и лишился двух пальцев.