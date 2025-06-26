«Симпсоны не могут умереть»: Сыендук — о смерти Мардж

Американские, а позже и российские СМИ сообщили о смерти Мардж Симпсон в последней серии 36-го сезона сериала. Герои сериала не могут умереть, заявил «Газете.Ru» блогер Дмитрий Сыендук, потому что время в сериале давно остановилось.

«Мардж умерла лишь в одном из гипотетически возможных будущих. Это очередная фантазия сценаристов на тему «что могло бы быть дальше?» От себя могу добавить, что «Симпсоны», конечно, не могут умереть. Они заложники своего мультяшного ситкомовского формата — время идет, у них могут выходить разные серии про Новый год и другие праздники, но время не движется, персонажи не стареют. Этим же страдает и мультсериал «Рик и Морти», который тоже сейчас превратился скорей в «зомби-версию» самого себя, как и «Симпсоны» много лет назад», — сказал он.

Сыендук добавил, что этот прием обыгрывался и в российском мультсериале «Объяснялкины», где он озвучивал главную роль.

Ранее депутат Драпеко поддержала идею создания аналога «Симпсонов» в России.