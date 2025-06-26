На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Симпсоны не могут умереть»: Сыендук — о смерти Мардж

Блогер Сыендук рассказал, что Мардж из Симпсонов не умерла в конце 36-го сезона
close
Fox Television Animation

Американские, а позже и российские СМИ сообщили о смерти Мардж Симпсон в последней серии 36-го сезона сериала. Герои сериала не могут умереть, заявил «Газете.Ru» блогер Дмитрий Сыендук, потому что время в сериале давно остановилось.

«Мардж умерла лишь в одном из гипотетически возможных будущих. Это очередная фантазия сценаристов на тему «что могло бы быть дальше?» От себя могу добавить, что «Симпсоны», конечно, не могут умереть. Они заложники своего мультяшного ситкомовского формата — время идет, у них могут выходить разные серии про Новый год и другие праздники, но время не движется, персонажи не стареют. Этим же страдает и мультсериал «Рик и Морти», который тоже сейчас превратился скорей в «зомби-версию» самого себя, как и «Симпсоны» много лет назад», — сказал он.

Сыендук добавил, что этот прием обыгрывался и в российском мультсериале «Объяснялкины», где он озвучивал главную роль.

Ранее депутат Драпеко поддержала идею создания аналога «Симпсонов» в России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами