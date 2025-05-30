На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Парк культуры
Размер текста
А
А
А

В Госдуме заявили, что кот Матроскин, пес Шарик и мальчик Федор — пример дружной семьи

Депутат Драпеко поддержала идею создания аналога «Симпсонов» в России
close
20th Television

Глава Екатеринбургской митрополии Евгений заявил, что в России нет мультфильмов с примером дружной многодетной семьи, в пример он привел американских «Симпсонов». Зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко в разговоре с «Газетой.Ru» согласилась со словами архиерея — тема в российском кино недостаточно развита.

«Я считаю, что да, мы можем принять упрек. Потому что, действительно, в наших фильмах недостаточно тема дружной семьи развивается. У нас есть фильмы, где кот Матроскин строит семью, в которую входит Федор, входит пес, входит там еще какие-то персонажи. Но примеров преодоления сложностей в дружной семье я так сразу и не припомню», — сказала депутат.

По ее словам, стоит обратиться с просьбой к аниматорам, чтобы они сделали сценарий «на эти темы». Какими они будут, они должны придумать сами.

До этого митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений в ходе выступления на женском форуме в Екатеринбурге заявил, что в России не создали ничего похожего на американский ситком «Симпсоны», где уже более 40 лет показывают «любящую крепкую семью с тремя детьми». Он отметил, что в отечественно кино в основном пропагандируют одиночество и бездетность. В пример он привел «Смешариков» и «Машу и медведя».

Ранее сообщалось, что разработка «Маши и Медведя» продолжится в России — офис в Москве не закрывается.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами