В Госдуме заявили, что кот Матроскин, пес Шарик и мальчик Федор — пример дружной семьи

Глава Екатеринбургской митрополии Евгений заявил, что в России нет мультфильмов с примером дружной многодетной семьи, в пример он привел американских «Симпсонов». Зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко в разговоре с «Газетой.Ru» согласилась со словами архиерея — тема в российском кино недостаточно развита.

«Я считаю, что да, мы можем принять упрек. Потому что, действительно, в наших фильмах недостаточно тема дружной семьи развивается. У нас есть фильмы, где кот Матроскин строит семью, в которую входит Федор, входит пес, входит там еще какие-то персонажи. Но примеров преодоления сложностей в дружной семье я так сразу и не припомню», — сказала депутат.

По ее словам, стоит обратиться с просьбой к аниматорам, чтобы они сделали сценарий «на эти темы». Какими они будут, они должны придумать сами.

До этого митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений в ходе выступления на женском форуме в Екатеринбурге заявил, что в России не создали ничего похожего на американский ситком «Симпсоны», где уже более 40 лет показывают «любящую крепкую семью с тремя детьми». Он отметил, что в отечественно кино в основном пропагандируют одиночество и бездетность. В пример он привел «Смешариков» и «Машу и медведя».

Ранее сообщалось, что разработка «Маши и Медведя» продолжится в России — офис в Москве не закрывается.