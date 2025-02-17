В Дагестане стрелявший по людям бывший вице-мэр явился с повинной

Бывший заместитель мэра Махачкалы и исполняющий обязанности директора дирекции единого государственного заказчика-застройщика Дагестана Алибулат Магомедов, объявленный в розыск по подозрению в причинении тяжкого вреда здоровью четырех жителей региона, явился с повинной. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД республики.

«Магомедов Сайпулакади и Магомедов Алибулат, объявленные в розыск по подозрению в совершении преступления, пришли в полицию», — заявили в ведомстве.

В МВД уточнили, что, помимо осуществления оперативно-розыскных действий, сотрудники полиции также проводили беседы с родственниками разыскиваемых мужчин. В ходе этих разговоров правоохранителям удалось убедить разыскиваемых в том, что добровольная явка в полицию — лучший выход из сложившейся ситуации.

По данным следствия, 14 февраля в Махачкале между Магомедовыми и четырьмя людьми возникла ссора, в результате которой подозреваемые достали неустановленное оружие и выстрелили в оппонентов, после чего скрылись. Пострадавшие с множественными огнестрельными ранениями попали в больницу. Подозреваемых объявили в розыск.

Ранее в Махачкале пассажир такси выстрелил в знакомого спортсмена из двух пистолетов.