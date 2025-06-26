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Бросивший ребенка об пол в аэропорту Шереметьево мужчина признал вину

ТАСС: мужчина, бросивший ребенка об пол в аэропорту Шереметьево, признал вину
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Ирина Волк/Telegram

Обвиняемый в нападении на двухлетнего ребенка в аэропорту Шереметьево Владимир Витиков признал вину в совершении преступления. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Обвиняемый Витиков в ходе допроса признал свою вину после того, как сотрудники следствия показали ему видео инцидента из аэропорта», — говорится в сообщении.

Инцидент произошел 23 июня, когда прилетевший рейсом КабулМосква мужчина ждал свой багаж. В какой-то момент он без видимой причины напал на двухлетнего ребенка и с силой бросил его головой об пол.

Мальчик потерял сознание, первую помощь ему оказали сотрудники аэропорта, он госпитализирован. По факту инцидента возбуждено уголовное дело, мотивы поступка нападавшего устанавливаются.

Позже официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что задержанный за нападение на ребенка в московском аэропорту Шереметьево находился в состоянии наркотического опьянения.

По данным SHOT, ребенок находится в отделении реанимации в состоянии комы. У него диагностированы переломы позвоночника и черепа, за жизнь малыша борются медики. Нападавшему грозит до 15 лет колонии.

Ранее стало известно, что белорус, бросивший мальчика о пол в аэропорту, сам недавно стал отцом.

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