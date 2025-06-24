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Мужчина, бросивший ребенка об пол в аэропорту Шереметьево, был под наркотиками

МВД опубликовало кадры с задержанным за нападение на ребенка в аэропорту Москвы

Задержанный за нападение на ребенка в московском аэропорту Шереметьево находился в состоянии наркотического опьянения. Об этом в Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«В ночное время пассажир, прибывший рейсом Каир — Москва, находясь в зоне выдачи багажа аэропорта Шереметьево, подошел к ребенку 2023 года рождения, поднял его на уровень своего роста и с силой кинул на пол», — написала Волк.

Мальчик потерял сознание, первую помощь ему оказали сотрудники аэропорта, он госпитализирован. Возбуждено уголовное дело, мотивы поступка нападавшего устанавливаются.

По данным SHOT, ребенок находится в отделении реанимации в состоянии комы. У него диагностированы переломы позвоночника и черепа, за жизнь пострадавшего борются медики. Нападавшему грозит до 15 лет колонии.

Ранее в Армавире мать ударила пятилетнего сына ножом в грудь.

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