В России призвали запретить увольнять некоторых родителей с детьми

В России призвали ввести запрет на увольнение сотрудников, у которых есть дети в возрасте до семи лет, с таким предложением общественная организация «Отцы рядом» обратилась в Госдуму. Об этом Life рассказал юрист, председатель организации Иван Курбаков.

Он уточнил, что инициатива касается только тех случаев, когда увольнение планируется против воли работника. Помимо этого, авторы инициативы предложили упростить перевод родителей на удаленный формат работы или сокращенный день и позволять оформлять гибкий график, если в семье есть маленькие дети.

Соответствующее предложение поступило председателю комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нине Останиной, ее попросили инициировать обсуждение инициатив.

Юрист Московской коллегии адвокатов «Капитал» София Годжаева говорила, что в России в соответствии со статьей 108 Трудового кодекса, каждый работник имеет право на перерыв для отдыха и питания продолжительностью от 30 минут до двух часов — этот перерыв не включается в рабочее время. Юрист подчеркнула, что уход на перерыв вне установленных правил — без согласования или уведомления руководства — может считаться нарушением дисциплины. Закон даже разрешает расторгнуть договор, если сотрудник отсутствовал более четырех часов без уважительной причины

Ранее россиянам рассказали, как рассчитать компенсацию за отпуск при увольнении в 2025 году.