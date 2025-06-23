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Юрист рассказала, когда перерыв на работе может закончиться увольнением

Юрист Годжаева предупредила, что за долгий перерыв на работе могут уволить
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Alliance Images/Shutterstock/FOTODOM

В России в соответствии со статьей 108 Трудового кодекса, каждый работник имеет право на перерыв для отдыха и питания продолжительностью от 30 минут до двух часов — этот перерыв не включается в рабочее время. Об этом в беседе с Life.ru напомнила юрист Московской коллегии адвокатов «Капитал» София Годжаева.

Юрист подчеркнула, что уход на перерыв вне установленных правил — без согласования или уведомления руководства — может считаться нарушением дисциплины. Особенно это серьезно, если работник надолго покидает рабочее место без уважительной причины. В таких случаях работодатель вправе применить меры — от замечания до увольнения, если проступки повторяются. Закон даже разрешает расторгнуть договор, если сотрудник отсутствовал более 4 часов без уважительной причины.

По ее словам, конкретное время начала и продолжительность перерыва определяются внутренними правилами организации или договоренностью между работником и работодателем. Если смена длится менее четырех часов, перерыв могут вовсе не предоставлять. В отдельных случаях, когда сделать обычный перерыв невозможно из-за условий работы, работодатель обязан организовать возможность отдыха прямо на рабочем месте.

Годжаева добавила, что постоянные «неформальные» отлучки — на перекур, чай или телефонные разговоры — тоже могут стать основанием для дисциплинарного взыскания, если они не предусмотрены регламентом и происходят часто. Если работодатель фиксирует такие случаи, например, с помощью камер или жалоб коллег, и сотрудник уже получал предупреждения, увольнение вполне возможно.

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