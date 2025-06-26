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Ландшафтного дизайнера арестовали за большую вечеринку в доме заказчика

Ландшафтный дизайнер из США устроил вечеринку в доме заказчика и поплатился
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Union County Sheriff's Office, Monroe, NC

Ландшафтного дизайнера из США арестовали за организацию большой вечеринки в доме закачиков без их разрешения. Об этом сообщает ABC News.

Владельцы дома в Северной Каролине наняли ландшафтного дизайнера Майкла Брауна для ухода за газоном, но пока они были в отпуске, Браун решил устроить вечеринку и пригласил туда сотни человек. За вход он взимал плату, которую присваивал себе.

Соседи были недовольны шумом и хаосом на дорогах рядом с домом и вызвали полицию. Когда она приехала, Браун сначала пытался выдать дом за свой, потом сказал, что это дом его бабушки и дедушки. В итоге он признался, что просто работает садовником и не имеет отношения к жилью. После разгона толпы полицейские обнаружили повреждения имущества.

Брауна арестовали и обвинили во взломе, незаконном проникновении, нанесении ущерба, а также мошенничестве. Его отпустили под залог в $10 тыс. Мужчина надеется, что владельцы дома снова наймут его для работы.

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