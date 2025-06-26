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В Москве открылась выставка о женщинах из семей защитников Родины

Глава Музея современной истории России: именно женщина объединяет тыл и фронт
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Артем Геодакян/ТАСС

В Музее современной истории России начала работу фото-художественная выставка «Сестры» движения «Уголь земли Русской». Экспозиция рассказывает о матерях, возлюбленных, сестрах и дочерях защитников Родины и создана при поддержке министерства культуры РФ, сообщили в Президентском фонде культурных инициатив, также поддержавшем начинание.

В день открытия экспозиции генеральный директор Музея современной истории России Ирина Великанова отметила, что именно женщина объединяет тыл и фронт.

«Практически всегда на героические поступки нас вдохновляют матери, любимые женщины. Наша армия – это наши сыновья, отцы, братья», – поделилась Великанова.

Она добавила, что выставка «Сестры» до конца текущего года будет показана в Музее героев-подпольщиц Донецка. Работа над ним сейчас находится в активной стадии.

На выставке представлены участников художественного движения «Живопись на службе Отечеству», в том числе Арсения Багдасаряна, Ксении Чжу-Галкиной, Александра Новоселова и Виринеи Шигиной. Куратор выставки отметила, что через образ матери экспозиция раскрывает образ защитников Отечества, так как именно она закладывает при воспитании основу русского характера, который невозможно сломить.

«Выставка рассказывает о бойцах абсолютно разных вер и разных национальностей. И одна из важных ее частей посвящена нашему единству, единству наших вер», – рассказала руководитель проекта «Уголь земли Русской» Виринея Шигина.

Также на экспозиции представлена старинная икона Богородицы «Неопалимая Купина», спасенная из-под завалов разрушенного на линии боевого соприкосновения в Донбассе храма. Замминистра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова назвала выставку пронзительной и подчеркнула, что такие проекты помогают новому поколению увидеть правду и понять ценности, на которых стоит Россия.

Экс-президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер добавила, что во Дворце художественной гимнастики в Лужниках тоже была организована выставка картин фронтовых художников, и отметила, что авторы представленных на экспозиции «Сестры» работ показали, что у современных героев России такие же идеалы, что и у защитников Родины 80 лет назад. Посетить выставку все желающие могут до 7 сентября этого года.

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