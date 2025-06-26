Из Монголии экстрадируют похитителя почти 100 млн рублей

Из Монголии экстрадирует мужчину, которого обвиняют в хищении более 94 млн рублей. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Генпрокуратуры РФ.

По данным ведомства, в конце 2023 года гендиректор ООО «Вэйстконсалтинг» Содном Будатаров с группой сообщников похитил бюджетные средства, выделенные в рамках федпроекта «Сохранение озера Байкал» на ликвидацию стихийных свалок в Тункинском национальном парке.

«Природа мошенничества – это когда гендиректор частной фирмы получает подряд на очистку от мусора территории национального парка и завышает стоимость выполненных работ», — говорится в сообщении.

17 апреля 2025 года обвиняемый был объявлен в международный розыск, а уже в конце мая его задержали на территории Монголии. Сообщается, что мужчина в скором времени будет доставлен в Улан-Удэ в сопровождении сотрудников ФСИН России.

В июле прошлого года Будатаров выступал с инициативой переработки органических отходов методами пиролиза (сжигания) и анаэробного сбраживания (разложения бактериями), чтобы таким образом генерировать электроэнергетический профицит для майнинга криптовалют.

Ранее суд вынес приговор по делу о хищении 125 млн рублей при строительстве объекта Минобороны.