ABC: 20 человек пострадали от удара молнии во время купания в Южной Каролине

Двадцать человек пострадали от удара молнии на пляже в Южной Каролине (США). Об этом сообщает ABC News со ссылкой на власти округа Лексингтон.

Инцидент произошел во вторник, 24 июня, когда молния ударила в парке Доминион-Бич возле плотины Лейк-Мюррей в округе Лексингтон. По данным издания, молния попала в воду и «зарядила металлический кабель, который окружает зону купания».

В этот момент несколько человек держались за кабель, а другие находились поблизости в воде. Сообщается, что в результате удара травмы получили восемь взрослых и 12 несовершеннолетних.

В настоящий момент парк Доминион-Бич временно закрыт в целях соблюдения безопасности, проводится проверка.

До этого во Флориде молния ударила в мужчину, стоявшего на мелководье в ясную погоду, спасти его не удалось. Мужчина проводил медовый месяц вместе со своей женой на популярном пляже New Smyrna Beach во Флориде.

Ранее молния ударила в смартфон мужчины прямо во время разговора.