Врач: сахарозаменители не нужны здоровому человеку

Сахарозаменители разработаны для людей, страдающих теми или иными заболеваниями, поэтому здоровым людям потреблять их в пищу не нужно, считает эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев. При этом многие продукты можно назвать «отравой» и без сахарозаменителей, в том числе – сладкую газировку, заявил он в эфире Общественной Службы Новостей.

«Сахарозаменители едят больные люди, здоровому человеку они не нужны, — убежден врач. — Когда говорят про Coca-Cola Zero, ее в основном также употребляют больные ожирением люди, это их любимый напиток в комплекте с бургером и картофелем фри. Это стандартный набор человека с нездоровым пищевым поведением».

Он подчеркнул, что особенно вредной является сладкая газировка, причем вне зависимости от того, с сахаром она или с заменителем. Такие напитки провоцируют развитие панкреатита, гастрита и других заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Основной проблемой Калинчев назвал не сахарозаменители, а тот факт, что современные люди мало двигаются и потребляют чрезмерно калорийную пищу. Что касается различного рода подсластителей, то в разумных количествах они в целом безвредны, заключил врач.

Напомним, до этого американские ученые из Университета Колорадо выявили потенциальную опасность эритритола, или эритрита, — популярного сахарозаменителя, широко используемого в «здоровых» продуктах. Лабораторные тесты показали, что это вещество может нарушать работу сосудов головного мозга и увеличивать риск образования тромбов, создавая идеальные условия для развития инсульта. Эритрит активно используется в продуктах для диабетиков и поклонников кето-диеты. Он содержится в жевательных резинках, напитках и десертах с пометками «без сахара».

Ранее врач предупредила о вреде популярного сахарозаменителя.