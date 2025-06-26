Мужчина несколько раз выстрелил в невестку из-за того, что плохо кормила его пожилую мать

В Таиланде мужчина несколько раз выстрелил в невестку из-за того, что та якобы плохо кормила его пожилую мать, пишет World of Buzz.

Как сообщают СМИ, 42-летний мужчина по имени Арсия несколько раз выстрелил в свою 53-летнюю невестку Ниттайю, якобы потому, что она плохо кормила его пожилую мать. Изначально подозреваемый отрицал свою причастность к инциденту, но позже признался, что был зол из-за того, что невестка постоянно готовила для его 77-летней матери только омлеты, игнорируя ее предпочтения.

Сама же пенсионерка призналась, что предпочитает «мягкие блюда», такие как омлеты, так как больше не может есть острую пищу. Она также добавила, что Ниттайя старалась и готовила ей разнообразную еду, однако Арсия, проживавший отдельно от семьи, об этом не знал.

На момент совершения преступления подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения. После задержания он был передан в полицию, а его отец настоятельно призвал сына полностью сотрудничать со следствием и понести ответственность за совершенное преступление.

Ранее в Мексике вооруженные люди ворвались на свадьбу и выстрелили в гостя.