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В Мексике вооруженные люди ворвались на свадьбу и выстрелили в гостя

Daily Mail: в Мексике вооруженные люди выстрелили в гостя на свадьбе

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В Мексике вооруженные автоматами мужчины ворвались на свадьбу и выстрелили в гостя, пишет Daily Mail.

Как пишут СМИ, инцидент произошел в казино, где молодожены играли свадьбу. Когда невеста готовилась бросить свой букет, в зал вошли несколько мужчин с оружием. Они вывели одного гостя, после чего собравшиеся услышали звук выстрела.

Согласно сообщениям местных СМИ, родители невесты также получили ранения. Заместитель прокурора Табаско Жилберто Мелькиадес рассказал, что предварительное расследование показало, что гость, в которого стреляли, имеет криминальное прошлое, связанное с торговлей людьми.

Мэр города пообещал привлечь правоохранительные органы для расследования инцидента и поиска пятерых подозреваемых. Он призвал жителей проявлять единство в это трудное время и подчеркнул поддержку пострадавшим семьям в восстановлении мира на земле.

Ранее соцсети раскритиковали невесту, которая заставит гостей платить за алкоголь на свадьбе.

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