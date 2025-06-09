Стал известен владелец миллионов, найденных женщиной на мусорке в Таиланде

В Таиланде объявился хозяин выброшенных в мусорку миллионов батов, сообщает Thai Examiner.

В мусорном баке в Муанг Тонг Тани, недалеко от Бангкока, нашли 12 миллионов бат (более 29 млн рублей) наличными. Деньги были аккуратно сложены в пачки и спрятаны в пластиковом контейнере. 5 июня их обнаружила местная жительница, которая искала вещи для переработки. Она побоялась пересчитывать содержимое и сразу же сообщила о находке в полицию.

Среди купюр полицейские нашли документы с именем адвоката Тавивата Сенгкаева. Мужчина подтвердил, что эти деньги принадлежат ему. По его словам, он хранил деньги дома из соображений безопасности, так как не хотел платить за аренду сейфа и не доверял банкам. Недавно квартиру затопило, и, пытаясь высушить вещи, мужчина случайно выбросил контейнер, который стоял закрытым с 2020 года и в котором, как он полагал, лежали лишь старая одежда и пустые бутылки из-под вина. Адвокат признался, что забыл о деньгах и не ожидал, что они окажутся на свалке.

Полиция пока не вернула найденные деньги, в настоящее время сотрудники проверяют историю адвоката и законность происхождения крупной суммы.

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