18-летний сын вице-премьера Карелии погиб, пытаясь проехать «зайцем» в грузовом поезде

Сына вице-премьера Карелии и его друга насмерть придавило трубами в вагоне поезда

Одним из студентов, погибших в грузовом вагоне поезда в Подмосковье оказался сын вице-премьера республики Карелия Виктора Россыпнова. Об этом сообщает mk.ru.

Тела двух студентов обнаружили в подмосковной Ивантеевке в вагоне грузового поезда, груженого арматурой, молодых людей придавило тяжелым грузом. Известно, что оба юноши — студенты одного из московских вузов. Один из погибших — 18-летний сын вице-премьера Карелии Вкитора Россыпнова.

Юноши пропали 21 июня, в последний раз друзей видели в районе станции Лосиноостровская, что сподвигло молодых людей на опасную поездку — устанавливается. Как рассказала мать старшего, юноши планировали доехать до Ярославля в вагоне, загруженном арматурой.

До этого двух зацеперов ударило током на крыше поезда в Канске. Инцидент произошел 17 мая на станции Канск-Енисейский. Двое юношей забрались на крышу электрички, где их ударило током. Одного из пострадавших спасти не удалось, второго доставили в медицинское учреждение с обширными ожогами. По факту произошедшего проверку проводит транспортная прокуратура.

Ранее в Новгородской области с поезда сняли 34-летнего зацепера.