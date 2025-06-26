В Москве пенсионерка выпала из окна, пытаясь накормить кошку

Baza: в Москве женщина выпала из окна, когда пыталась накормить дворовую кошку

На юге Москвы пожилая женщина выпала из окна квартиры на четвертом этаже, когда пыталась привлечь внимание кошки. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел в доме 1-й улице Машиностроения, очевидцы заметили в окне пожилую женщину, которая пыталась покормить дворовую кошку.

В какой-то момент пенсионерка не удержалась и упала с высоты четвертого этажа. Спасти пострадавшую не удалось.

До этого в Подмосковье голый мужчина выпал из окна 9-го этажа и застрял на седьмом, приземлившись в корзину для кондиционера. По словам очевидцев, мужчина мог испугаться соседей, которые обещали вызвать полицию из-за шума в его квартире. Похожий случай произошел в Татарстане, где мужчина выжил, выпав из окна дома и приземлившись на газопровод. Пострадавший пролетел пять этажей, он госпитализирован в тяжелом состоянии.

Ранее в Петербурге мужчина и женщина попали в больницу с тяжелыми травмами, выпав из окна.