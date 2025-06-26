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В Москве пенсионерка выпала из окна, пытаясь накормить кошку

Baza: в Москве женщина выпала из окна, когда пыталась накормить дворовую кошку
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Andreykor/commons.wikimedia.org

На юге Москвы пожилая женщина выпала из окна квартиры на четвертом этаже, когда пыталась привлечь внимание кошки. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел в доме 1-й улице Машиностроения, очевидцы заметили в окне пожилую женщину, которая пыталась покормить дворовую кошку.

В какой-то момент пенсионерка не удержалась и упала с высоты четвертого этажа. Спасти пострадавшую не удалось.

До этого в Подмосковье голый мужчина выпал из окна 9-го этажа и застрял на седьмом, приземлившись в корзину для кондиционера. По словам очевидцев, мужчина мог испугаться соседей, которые обещали вызвать полицию из-за шума в его квартире. Похожий случай произошел в Татарстане, где мужчина выжил, выпав из окна дома и приземлившись на газопровод. Пострадавший пролетел пять этажей, он госпитализирован в тяжелом состоянии.

Ранее в Петербурге мужчина и женщина попали в больницу с тяжелыми травмами, выпав из окна.

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