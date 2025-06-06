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Россиянам назвали главные признаки эмоционального выгорания

HR-эксперт Дажун: эмоциональное выгорание определяется по четким симптомам
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H_Ko/Shutterstock/FOTODOM

Определить эмоциональное выгорание можно по основным признакам – у человека появляются проблемы с психическим здоровьем, наблюдается нездоровая увлеченность работой, а также отказ от общения с близкими людьми. Часто появляются и физические симптомы, в числе которых – проблемы со сном и кишечником, рассказала в пресс-центре НСН HR-эксперт, эксперт по психологии владения и управления бизнесом Оксана Дажун.

В первую очередь при выгорании нужно обратить внимание, не изменился ли сон – иногда человек начинает спать слишком много, а иногда сталкивается с бессонницей, отметила эксперт.

«Тело может также подавать сигналы через расстройство кишечника или желудка. Если это переходит в систему, стоит обратить внимание», — добавила Дажун.

Насторожить должна и увлеченность работой, которая постепенно «захватывает» все остальные сферы жизни – например, человек теряет интерес к своим обычным увлечениям, его отношения с людьми портятся, он изолируется от друзей и выпадает из социума. И последний, самый важный симптом, — это нарушение работы нервной системы, из-за чего внезапно человек может заплакать или начать смеяться, отметила специалист.

«Психика начинает сбрасывать излишнее напряжение, порой не очень адекватными способами», — заключила специалист, призвав при перечисленных симптомах обратиться к врачу за помощью.

Напомним, согласно исследованию Via MD и hh.ru, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», в 50% российских компаний за последний год отмечается рост текучести кадров. Причем 77% российских компаний фиксируют влияние выгорания на ухудшение атмосферы в коллективе. На этом фоне российские работодатели начали применять различные меры борьбы с выгоранием сотрудников, чтобы уберечь их от увольнения. В частности, компании разрабатывают программы ментального здоровья, приглашают психологов и вводят гибкий график.

Ранее россиянам посоветовали бороться с выгоранием подготовкой к увольнению.

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