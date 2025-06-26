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Россияне ответили, ходят ли они к молодым врачам

«КП»: 32% россиян не доверяют молодым врачам
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Shutterstock

Почти треть (32%) россиян не доверяют молодым врачам и не ходят к ним. Это показал опрос kp.ru, проведенный на фоне инициативы не допускать к работе выпускников-медиков без стажа в госклиниках. В нем приняли участие 5,3 тыс. человек.

Они уточнили, что хотят, чтобы их принимали специалисты, у которых есть не только теоретические знания. 33% опрошенных сообщили, что посещают врачей разного возраста, но исключительно по рекомендации.

«Мне не важно, молодой врач или пожилой. Главное, чтоб диагноз ставил верный и соображал, как вылечить. Бывает и с опытом врачи толком ничего не знают, а молодые лечат на пять с плюсом», — поделилась участница опроса.

28% респондентов заявили, что всегда стараются идти именно к молодым врачам, потому что они более внимательны к пациентам и имеют свежие знания. Оставшиеся 7% выбрали вариант «другое». Некоторые уточнили, что вообще не обращают внимание на возраст врача.

Накануне сообщалось, что в России выпускников медицинских и фармацевтических вузов и колледжей, которые учились за счет бюджета, предложили не допускать к работе без трех лет стажа в государственных клиниках. Министерство здравоохранения РФ изменило свой законопроект о системе обязательного возмещения затрат государства на обучение студентов-медиков.

Ранее врач оценил идею ограничить в работе выпускников-медиков без стажа в РФ.

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