Врач оценил идею ограничить в работе выпускников-медиков без стажа в РФ

Врач Гальперин не поддержал ограничения в работе выпускников-медиков в РФ

Глава Лиги защиты врачей, физиотерапевт Семен Гальперин в беседе с «Ридусом» прокомментировал предложение Минздрава РФ изменить правила допуска к работе для выпускников-медиков. Согласно поправкам, обязательным условием аккредитации специалиста будет трехлетняя отработка в государственных медучреждениях.

По словам эксперта, неясно как трактовать нововведение с точки зрения законодательства.

«Нужно в таком случае отменять право на выбор места работы и право на выбор места жительства. Ведомство не уточняет, что будет с выпускниками медвузов, обучавшимися на коммерческой основе. Их тоже обяжут отрабатывать в госклиниках, чтобы получить аккредитацию? Если все-таки обяжут, коммерческое медицинское образование накроется медным тазом», — сказал Гальперин.

Обучение стоит довольно дорого, а в государственных клиниках заработать потраченную на учебу сумму проблематично, добавил он.

Как сообщает газета «Коммерсантъ», в России выпускников медицинских и фармацевтических вузов и колледжей, которые учились за счет бюджета, предложили не допускать к работе без трех лет стажа в государственных клиниках.

По информации издания, Минздрав изменил законопроект о системе обязательного возмещения госзатрат на обучение студентов-медиков. Изначально документ предполагал, что выпускники медвузов и колледжей минимум три года должны будут отработать в государственных клиниках, а в случае отказа возместить бюджету затраты на образование в двукратном размере. Теперь министерство решило не брать деньги с отказников, а сделать трехлетнюю отработку одним из условий допуска к периодической аккредитации.

Ранее в Совфеде предложили не наказывать медиков за один вид нарушений.