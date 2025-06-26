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В МИД назвали цель полета спецборта первых лиц России в США

Захарова: перелет самолета Ил-96 СЛО «Россия» в США — это обычный вывозной рейс
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Evgenia Novozhenina/Reuters

Перелет в Соединенные Штаты самолета Ил-96 специального летного отряда (СЛО) «Россия» носит запланированный характер, борт доставил в Нью-Йорк новых сотрудников. Об этом в беседе с ТАСС рассказала официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«Это обычный вывозной рейс. Их несколько в году. Отвозит новых сотрудников в Вашингтон и Нью-Йорк, а на обратном пути забирает сотрудников, возвращающихся из командировки», — объяснила дипломат.

25 июня в 11:32 Ил-96-300 вылетел из Санкт-Петербурга, а в 22:27 приземлился в международном аэропорту Нью-Йорка имени Джона Кеннеди.

СЛО «Россия» — предприятие, подчиненное Управлению делами президента Российской Федерации. Оно занимается перевозкой должностных лиц страны и других важных персон. Услугами предприятия в разное время пользовались первые лица государства, руководители спецслужб, а однажды — патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

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