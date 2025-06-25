Спецборт первых лиц России сел в Нью-Йорке

Вылетевший из Пулково борт специального летного отряда «Россия» приземлился в США. Об этом свидетельствуют данные Flightradar24.

Согласно информации сервиса, отправившийся из Санкт-Петербурга в 11:32 Ил-96-300 совершил посадку в международном аэропорту Нью-Йорка им. Джона Кеннеди в 22:27.

В декабре 2024 года борт специального летного отряда «Россия» провел в Соединенных Штатах два дня. Лайнер, которым пользуются главы спецслужб и первые лица страны, вылетел из Москвы в Санкт-Петербург 25 декабря, а на следующий день отправился в Нью-Йорк. Затем Ил-96-300 слетал в Вашингтон, снова в Нью-Йорк и вернулся в российскую столицу. В прошлом борт использовали министр иностранных дел России Сергей Лавров, руководитель Службы внешней разведки страны Сергей Нарышкин и заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Ранее страны Прибалтики запретили пролет самолета премьера Словакии в Россию.