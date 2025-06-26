Китаец привез в Россию 190 ботинок на правую ногу и попался на таможне

В аэропорту Кольцово таможенники остановили китайца, который пытался ввезти в Россию крупную партию ботинок, но только на одну ногу. Об этом сообщает Уральское таможенное управление.

Неожиданную находку сделали сотрудники таможни, когда проверяли багаж гражданина Китая, прилетевшего в Екатеринбург из Пекина. В текстильных чемоданах иностранца, которые весили 61 кг, инспекторы обнаружили 190 полупар ботинок. Они были разных моделей, цветов и размеров, но все лишь на правую ногу.

Китаец признался, что эти образцы он планировал использовать для торговли на местном рынке, но не подозревал, что нарушает закон. В его отношении возбудили административное дело о недекларировании товаров, подлежащих таможенному декларированию.

«Обувь отправлена на товарную экспертизу. Проводится административное расследование», — говорится в сообщении.

До этого волгоградские таможенники задержали женщину с человеческими волосами в багаже. Они досмотрели пассажирку, которая прилетела из Дубая, и нашли у нее в багаже 40 кг натуральных волос стоимостью 4,3 млн рублей. Россиянка призналась, что локоны были куплены для салона красоты, который занимается наращиванием волос. О том, что этот товар необходимо декларировать, женщина, по ее словам, не подозревала. В отношении нее уже возбудили административное дело. Теперь перевозчице грозит штраф.

Ранее грузовик из Казахстана с 700 кг детской одежды остановили на российской границе.