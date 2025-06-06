Грузовик из Казахстана с 700 кг детской одежды остановили на российской границе

В Тюменской области мобильная группа таможенников остановила для проверки грузовой автомобиль, следовавший из Казахстана — внутри находился незаконный груз на сотни килограммов. Об этом представители Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ сообщили в официальном Telegram-канале ведомства.

Инспекторы, досматривая машину, обнаружили внутри футболки, спортивные костюмы, джинсы, платья, произведенные в Китае, общим весом 700 килограммов. Стоимость партии, по оценкам экспертов, составляет около 2,5 млн рублей.

«В ходе таможенной проверки обладатель груза не смог предоставить сразу декларацию и сертификаты соответствия, а также документы, подтверждающие уплату таможенных платежей», — уточнили в ведомстве, добавив, что партию изъяли.

Владелец товаров задекларировал изъятые вещи и уплатил пошлину в размере 460 тысяч рублей. Вещи вернули для реализации в одном из торговых центров Тюмени.

Предп

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