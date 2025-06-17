На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянку с человеческими волосами в багаже задержали в аэропорту Волгограда

Россиянка пыталась ввезти в Россию 40 кг волос из Дубая и попалась на таможне
close
Telegram-канал «Сапа»

В аэропорту Волгограда задержали женщину с волосами в багаже, пишет «Сапа».

Волгоградские таможенники остановили в аэропорту 37-летнюю женщину, которая прилетела из Дубая. Пассажирку досмотрели и нашли в у нее в багаже 40 кг натуральных волос стоимостью 4,3 млн рублей.

Россиянка призналась, что локоны были куплены для салона красоты, который занимается наращиванием волос. О том, что этот товар необходимо декларировать, женщина, по ее словам, не подозревала.

В отношении нее уже возбудили административное дело. Теперь перевозчице грозит штраф.

Ранее в Московской области колумбиец хранил в розах крупную партию кокаина.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами