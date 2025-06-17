Россиянку с человеческими волосами в багаже задержали в аэропорту Волгограда

Россиянка пыталась ввезти в Россию 40 кг волос из Дубая и попалась на таможне

В аэропорту Волгограда задержали женщину с волосами в багаже, пишет «Сапа».

Волгоградские таможенники остановили в аэропорту 37-летнюю женщину, которая прилетела из Дубая. Пассажирку досмотрели и нашли в у нее в багаже 40 кг натуральных волос стоимостью 4,3 млн рублей.

Россиянка призналась, что локоны были куплены для салона красоты, который занимается наращиванием волос. О том, что этот товар необходимо декларировать, женщина, по ее словам, не подозревала.

В отношении нее уже возбудили административное дело. Теперь перевозчице грозит штраф.

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