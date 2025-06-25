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В Иркутске на Ангаре взорвался гидроцикл

В Иркутске гидроцикл с водителем взорвался на Ангаре

В Иркутске на реке Ангара взорвался гидроцикл, сообщает Официальный канал Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

«Накануне вечером в службу 112 поступило сообщение о происшествии в заливе «Волчий» реки Ангара в семи метрах от пирса «Каменный». Очевидцы сообщили о взрыве гидроцикла. Пострадал водитель водной техники.  45-летний иркутянин с травмами госпитализирован», — говорится в сообщении канала.

По предварительным данным, взрыв произошел из-за неисправности системы подачи горючего.

До этого в Новосибирске автомобиль взорвался прямо во дворе жилого дома. Проезжая мимо подъезда на улице Зорге, машина воспламенилась, однако ожоги получил только водитель. После инцидента его осмотрели и отправили на амбулаторное лечение.

Ранее на видео попал мощный взрыв «Жигулей» в Новороссийске.

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