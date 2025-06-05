На видео попал мощный взрыв «Жигулей» в Новороссийске

В Новороссийске взорвался легковой автомобиль ВАЗ-2104 «Жигули». Кадры опубликовал Telegram-канал «ЧП Краснодара и края».

«В Новороссийске произошел внезапный взрыв легкового автомобиля. Пострадавшие владельцы транспортного средства сообщили о применении газобаллонного оборудования, предположительно, ставшем причиной инцидента», — сообщает канал.

Судя по видео, у автомобиля сильно поврежден кузов. У него вылетели все стекла.

До этого в Новосибирске автомобиль взорвался прямо во дворе жилого дома. Проезжая мимо подъезда на улице Зорге, машина воспламенилась, однако ожоги получил только водитель. После инцидента его осмотрели и отправили на амбулаторное лечение.

Ранее в Иркутской области на видео попал упавший и загоревшийся на дороге грузовик.