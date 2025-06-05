На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На видео попал мощный взрыв «Жигулей» в Новороссийске

Момент взрыва автомобиля «Жигули» в Новороссийске попал на видео

В Новороссийске взорвался легковой автомобиль ВАЗ-2104 «Жигули». Кадры опубликовал Telegram-канал «ЧП Краснодара и края».

«В Новороссийске произошел внезапный взрыв легкового автомобиля. Пострадавшие владельцы транспортного средства сообщили о применении газобаллонного оборудования, предположительно, ставшем причиной инцидента», — сообщает канал.

Судя по видео, у автомобиля сильно поврежден кузов. У него вылетели все стекла.

До этого в Новосибирске автомобиль взорвался прямо во дворе жилого дома. Проезжая мимо подъезда на улице Зорге, машина воспламенилась, однако ожоги получил только водитель. После инцидента его осмотрели и отправили на амбулаторное лечение.

Ранее в Иркутской области на видео попал упавший и загоревшийся на дороге грузовик.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами