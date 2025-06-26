На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Химик раскрыла, как удалить самые въевшиеся пятна с одежды

Химик Васильева: вода поможет удалить пятна сока с одежды
close
HalynaRom/Shutterstock/FOTODOM

Перед удалением пятна с вещи важно разобраться в его природе. Об этом kp.ru рассказала химик Варвара Васильева.

«Есть те, которые растворяются в воде, например, следы от чая или сока. Если пятно свежее, например, вы только что пролили апельсиновый сок на блузку, удалить его поможет струя воды — главное, не медлить», — поделилась эксперт.

И.о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина рассказала газете «Известия», что правильный уход за постельным бельем, полотенцами и другими домашними тканями играет ключевую роль в поддержании здоровья и комфорта.

Васильева уточнила, что сложнее всего бороться с пятнами, которые не растворяются в воде и в растворителях, например, с кровью или плесенью. В этом случае она советует использовать специальные пятновыводители и перед обработкой подержать ткань под теплой водой.

Для особенно сложных загрязнений можно применять смесь из перекиси водорода, соды и средства для мытья посуды. Следы от косметики или масла лучше предварительно замочить вещь в мыльной воде, заключила эксперт.

До этого эксперты говорили, что цикл предварительного замачивания в современных стиральных машинах поможет избавиться от стойких пятен на одежде. Так, например, замачивание перед основной стиркой поможет справиться с пятнами на спортивной одежде, засохшей пищей на скатертях или серых полотенцах. К воде можно добавить моющее средство или специальный раствор для замачивания, чтобы усилить эффект.

Ранее россиянам рассказали о главной ошибке при стирке вещей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами