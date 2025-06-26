Химик раскрыла, как удалить самые въевшиеся пятна с одежды

Перед удалением пятна с вещи важно разобраться в его природе. Об этом kp.ru рассказала химик Варвара Васильева.

«Есть те, которые растворяются в воде, например, следы от чая или сока. Если пятно свежее, например, вы только что пролили апельсиновый сок на блузку, удалить его поможет струя воды — главное, не медлить», — поделилась эксперт.

И.о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина рассказала газете «Известия», что правильный уход за постельным бельем, полотенцами и другими домашними тканями играет ключевую роль в поддержании здоровья и комфорта.

Васильева уточнила, что сложнее всего бороться с пятнами, которые не растворяются в воде и в растворителях, например, с кровью или плесенью. В этом случае она советует использовать специальные пятновыводители и перед обработкой подержать ткань под теплой водой.

Для особенно сложных загрязнений можно применять смесь из перекиси водорода, соды и средства для мытья посуды. Следы от косметики или масла лучше предварительно замочить вещь в мыльной воде, заключила эксперт.

До этого эксперты говорили, что цикл предварительного замачивания в современных стиральных машинах поможет избавиться от стойких пятен на одежде. Так, например, замачивание перед основной стиркой поможет справиться с пятнами на спортивной одежде, засохшей пищей на скатертях или серых полотенцах. К воде можно добавить моющее средство или специальный раствор для замачивания, чтобы усилить эффект.

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