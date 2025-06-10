Россиянам рассказали о необычном варианте ужина с перцами

Фаршированные перцы с сыром проволоне и ветчиной могут стать необычным вариантом ужина. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных поваров.

Для их приготовления понадобятся 12 маленьких перцев, 150 г копченого проволоне, 120 г оливок, 150 г ветчины, два яйца, четыре ломтика хлеба, 80 г тертого сыра пармезан, панировочные сухари по вкусу, а также молоко, оливковое масло и соль по вкусу. Эксперты советуют нарезать хлеб на небольшие кусочки и залить их молоком на 10 минут, после чего — отжать его, добавить к нему яйца, нарезанные оливки без косточек, кубики вареной ветчины, нарезанный проволоне, пармезан и соль.

Перцы нужно промыть, очистить и наполнить начинкой, далее — выложить их в смазанную маслом форму и запекать в разогретой до 180°C духовке в течение 30-35 минут.

«После приготовления выключите духовку и дайте перцам немного остыть. Подавайте блюдо горячим, украсив по желанию», — добавили в сообщении.

Врач спортивной медицины и ЛФК, врач-диетолог, нутрициолог и эксперт фитнес-клубов XFIT Екатерина Стрельникова до этого рассказала «Газете.Ru», что любые натуральные продукты питания (желательно легкоусвояемые) можно есть на ночь и не думать о том, что поправишься.

Ранее врач назвал две простых привычки для повышения бодрости.