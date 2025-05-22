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Россиянам рассказали о главной ошибке при стирке вещей

Pravda.Ru: вещи в стиральной машине нельзя стирать при температуре 40°C
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Damian Lugowski/Shutterstock/FOTODOM

Стирка вещей в стиральной машине при температуре 40°C является одной из главных ошибок, потому что этого недостаточно для полноценного уничтожения бактерий. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных экспертов.

По их словам, это особенно касается нижнего белья, полотенец и постельного белья, которые чаще всего накапливают патогены. По словам специалистов Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS), эффективной дезинфекции можно достичь только при температуре 60°C и выше.

Однако эксперты предупредили, что не все ткани могут выдержать такую нагрузку. В частности, синтетика, шерсть, шелк и другие деликатные материалы могут утратить форму, эластичность или испортиться. В этом случае лучше выбирать специализированные режимы стирки.

До этого эксперты говорили, что цикл предварительного замачивания в современных стиральных машинах поможет избавиться от стойких пятен на одежде. Так, например, замачивание перед основной стиркой поможет справиться с пятнами на спортивной одежде, засохшей пищей на скатертях или серых полотенцах. К воде можно добавить моющее средство или специальный раствор для замачивания, чтобы усилить эффект.

Ранее россиянам рассказали о пользе лаврового листа для стирки.

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