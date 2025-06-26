Во ФСИН объяснили очереди адвокатов в российских СИЗО

Во ФСИН заявили о нехватке сотрудников и помещений в следственных изоляторах

Замдиректора ФСИН России Сергей Щербаков рассказал ТАСС, что очереди адвокатов в СИЗО связаны в первую очередь с нехваткой персонала.

По его словам, из-за недокомплекта сотрудников в изоляторах адвокаты нередко сталкиваются с задержками при попытке встретиться с подзащитными.

Он уточнил, что в первом квартале этого года нехватка сотрудников в московских СИЗО составила более 32%, в учреждениях Санкт-Петербурга и Ленинградской области — почти 47%, а в Московской области — свыше 34%. Такая ситуация осложняется высокой концентрацией подозреваемых и осужденных в ряде учреждений.

Щербаков также признал нехватку кабинетов для встреч адвокатов и следователей с подследственными. Сейчас в СИЗО действует около 1 670 таких помещений, что составляет лишь 23% от необходимого количества. Он отметил, что большинство зданий были построены еще в середине прошлого века, а иногда и ранее, и в них трудно увеличить число помещений без крупных вложений.

При этом в новых СИЗО, которые строятся в разных регионах, уже учитываются современные требования, в том числе по числу комнат для встреч. Однако, как подчеркнул Щербаков, даже увеличение количества таких кабинетов не решает проблему — если нет достаточного числа младших сотрудников, некому сопровождать подследственных на встречи.

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