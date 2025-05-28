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Стало известно, как платят пенсию заключенным

Депутат Никитин: заключенные получают пенсию на отдельный счет в тюрьме
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sakhorn/Shutterstock/FOTODOM

Из 313 тыс. россиян, отбывающих наказание в местах лишения свободы, 10,3 тыс. — пенсионеры. Пенсия у них сохраняется, рассказал «Газете.Ru» депутат Мособлдумы, глава Союза пенсионеров Московской области Анатолий Никитин.

«На начало 2025 года в местах лишения свободы в России содержится около 313 тыс. человек. Из них примерно 10,3 тыс. — это пенсионеры. Еще около 22,5 тыс. — люди предпенсионного возраста. Если человек отбывает наказание, пенсия сохраняется. Деньги поступают в исправительное учреждение. Там открывается отдельный счет. Использование возможно в рамках правил — например, для покупок в тюремном магазине. Перевод пенсии родственникам исключен. Закон дает доступ к деньгам только самому получателю. Это нельзя изменить даже с согласия со стороны заключенного», — отметил Никитин.

По его словам, родные заключенного освобождены от дополнительных шагов: документы на пенсию проходят через систему ФСИН и передаются в Социальный фонд РФ. После окончания срока порядок выплат пенсий становится обычным, уточнил Никитин.

Он добавил, что страховой стаж заключенного сохраняется полностью, а индексация проводится в том же объеме, что и для остальных.

Ранее был назван размер пенсии по инвалидности.

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