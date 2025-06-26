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Врач назвал главные факторы, которые продлят жизнь

Врач Москалев: образ жизни может продлить жизнь
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DC Studio/Shutterstock/FOTODOM

Образ жизни является главным фактором, который может продлить жизнь. Об этом kp.ru рассказал геронтолог, директор Института биологии старения ННГУ, член-корреспондент РАН, ведущий Telegram-канала «Путь долгожителя» Алексей Москалев.

«Один из важнейших моментов — регулярность, прием пищи в одно и то же время. Также в этот пункт входят: отказ от курения, минимизация употребления алкоголя, регулярные физнагрузки, здоровый сон и снижение стресса», — пояснил врач.

Заместитель директора по методической работе Института профессионального образования Сеченовского Университета, доцент кафедры клинической фармакологии и пропедевтики внутренних болезней, руководитель образовательной программы «Биохакинг», к.м.н. Светлана Рыкова рассказала газете «Известия», что человеческий организм обладает потенциалом достижения 120–125 лет благодаря современным медицинским технологиям и здоровому образу жизни.

К факторам, влияющим на продолжительность жизни, Москалев также отнес наследственность, экологию, уровень дохода и доступ к медицине, а также социальную среду. Последняя влияет на уровень стресса людей. По его словам, люди с более высоким образованием обычно живут дольше.

Директор ФГБУ «НМИЦ терапии и профилактической медицины» Минздрава России, главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России, академик РАН Оксана Драпкина говорила, что для долголетия нужно ежедневно один час в день необходимо уделять ходьбе со скоростью 6 км в час, не пересаливать пищу и есть по 400 г овощей ежедневно.

Ранее врач рассказала о японской диете, которая способствует долголетию.

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