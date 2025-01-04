В Госдуме прокомментировали идею запуска социальных вкладов

Социальные вклады под улучшенные процентные условия помогут россиянам с невысоким доходом получить значительную выгоду от своих накоплений. Об этом заявила член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, передает «Лента.ру».

«Сама по себе идея очень хороша, потому что действительно сохранит возможность для россиян накапливать средства и тем самым решать проблемы, которые формировались сегодня в российских домохозяйствах», — сказала депутат.

Бессараб допускает, что нововведение поможет россиянам решать финансовые проблемы без оформления кредитов в банках под высокие проценты.

По данным «Российской газеты», крупнейшие российские банки запустят специальные социальные вклады до 1 июля 2025 года. Остальные финансовые организации приступят к этому с 1 января 2027 года.

Так, процентная ставка по подобному вкладу будет устанавливаться исходя из доходности конкретного банка. Сумма для внесения не должна превышать 50 тысяч рублей. Также для использования социального вклада нужно быть новым клиентом банка или держать деньги в финансовой организации не дольше 180 дней.

До этого стало известно, что россияне в 2024 году направили на вклады три четверти новых сбережений. Эксперты добавляют, что в 2025 году тенденция на борьбу за вкладчиков в финансовых организациях сохранится.

Ранее сообщалось, что курс доллара ЦБ РФ вырос за 2024 год почти на 12 рублей.