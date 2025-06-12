Цирк назвали одним из мест для эмоциональной разрядки

Цирк способен эмоционально разрядить и помочь в процессе реабилитации участников СВО, заявил дрессировщик, народный артист Российской Федерации, генеральный директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный в рамках авторского проекта журналиста Соряна (Сурена Каграманова) «Сорян, это подкаст».

«Взрослые мужики частно спрашивают меня, когда я приеду в Донецк. Говорят, что хотят хотя бы 2 часа побыть с детьми и отвлечься от всего происходящего», — сказал он.

По словам Запашного, после присоединения Крымского полуострова к России на его территории была проделана колоссальная работа.

«Очень большая работа проделана. Начиная от физического уровня: набережная, роддом и все остальное до свободы сердца, когда люди просто выдохнули. Они, правда, дома», — отметил он.

Также Запашный выразил уверенность, что Крым будет развиваться только в лучшую сторону.

Во время выпуска Запашный заявил, что, по его мнению, лишение государственных званий покинувших Россию артистов необходимо для сохранения исторической справедливости.

«Народный артист России». Макаревич (признан в РФ иностранным агентом), критикуя Путина, при этом остается народным артистом. Лайма Вайкуле награждена орденом Дружбы народов. Как это соединяется с тем, что она призывает фактически к уничтожению нашей страны», — сказал он.

По его словам, лишение званий артистов очень похоже на отзыв олимпийский наград за допинг.

«Я вышел к нашему президенту с инициативой о лишении званий, потому что это все равно что не отбирать олимпийские награды у тех, кто был уличен в допинге. Если человек уличен в борьбе против собственной страны, если народ его перестал уважать, если он дискредитирует государственную награду орден Дружбы народов, я не понимаю, в чем сложность взять да отнять этот орден», — сказал Запашный.