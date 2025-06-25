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Младенец не выжил после того, как мать швырнула его на диван

Е1: на Урале мать швырнула ребенка на диван из-за плача, он не выжил
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Depositphotos

На Урале женщину подозревают в том, что она избавилась от недавно родившейся дочери. Об этом сообщает Е1.

Инцидент произошел в Елани. По версии следствия, в день инцидента девочка громко плакала. Это вывело мать из себя, из-за чего она швырнула ребенка на диван. В результате пострадавшая получила черепно-мозговую травму, младенец не выжил.

Поняв, что дочь не дышит, мать якобы попыталась скрыться. Она поехала в другой населенный пункт, но там ее задержали на вокзале. Известно, что перед побегом она отправила супругу сообщение, в котором прощалась с ним.

«Сейчас мужчина находится в состоянии шока от случившегося и недоумевает, как такое могло произойти», – сообщается в публикации.

В отношении матери возбудили уголовное дело. Вскоре женщину допросят и предъявят обвинения. После всех необходимых мероприятий подозреваемой изберут меру пресечения.

Ранее неизвестные пытались продать ребенка на сайте бесплатных объявлений.

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