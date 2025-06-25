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Неизвестные пытались продать ребенка на сайте бесплатных объявлений

В Узбекистане на сайте объявлений пытались продать трехлетнего ребенка
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В Ташкенте на сайте неизвестные опубликовали объявление о продаже ребенка на доске бесплатных объявлений. Об этом сообщает детский омбудсмен.

По данным СМИ, описывая трехлетнего мальчика, автор объявления рассказал, что ребенок «хорошо ухожен» и «много не ест». Ребенка продают за 150 тысяч сум (около тысячи рублей). После того как информация получила общественный резонанс, объявление удалили.

Детский омбудсмен направил данные о произошедшем в полицию. Сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшего.

«Подобные преступные действия против жизни и свободы ребенка должны пресекаться строго и бескомпромиссно в рамках закона!» – сообщается в публикации.

Ситуация находится под особым контролем омбудсмена.

До этого в Узбекистане осудили мать, пытавшуюся продать ребенка. Женщина, у которой уже есть несколько детей, планировала передать младенца незнакомцам за более чем 420 тысяч рублей. Во время сделки родительницу задержали, ее приговорили к трем годам лишения свободы.

Ранее в Дагестане мать продала акушерке новорожденную дочь за 650 тысяч рублей.

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